De Kindermiddag op Wilnis Festival

Wilnis – Afgelopen week vond vier dagen lang het jaarlijkse Wilnis Festival weer plaats op het festivalterrein in Het Speelwoud. Voor jong en oud werden er sportieve activiteiten en verschillende spellen georganiseerd en was er een kermis om te bezoeken. Ook werd er bij de feesttent gezongen en gedanst onder begeleiding van live muziek en kon op een groot terras en bruin café worden genoten van een hapje en een drankje.

Zoals altijd trapte het festival af met de kindermiddag op de woensdag. Dat werd ondanks de regen goed bezocht en wellicht zelfs als verfrissend ervaren na de meest recente hittegolf. Op het moment dat de dikste druppels vielen nodigde dit uit om de discotent, kramen en attracties met een afdakje extra te bezoeken. Toch waren er genoeg die niet van een beetje water smolten en graag een ritje in de openlucht attracties maakten.

In de feesttent was er de gelegenheid om geschminkt te worden met de mooiste ontwerpen, kon er gegrabbeld worden voor een klein prijsje en uit de plaat worden gegaan in de kinderdisco. Verderop op het terrein stonden grote springkussens en luchtkastelen waar flink geklauterd en gesprongen werd. Klauteren en kruipen werd ook gedaan bij de Brandweer, dichtbij het festivalterrein. En dat niet alleen, onder begeleiding mocht er zelfs gebruik worden gemaakt van echte brandweer apparatuur om toch echt even in de schoenen te staan van een heuse brandweerman of -vrouw. (foto’ Roos Uithol)