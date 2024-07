Vinkeveen – Oude tijden herleven in het Spoorhuis Vinkeveen zaterdag 14 september met de Jan en Alie Stoof Rommelmarkt. Jan en Alie hebben in de 40 jaar dat zij er woonden geschiedenis geschreven, onder meer met een maandelijkse rommelmarkt op zaterdag Dat wordt dit jaar gevierd op Open Monumentendag met de rommelmarkt, experts in de wachtkamer die je mooie spullen taxeren en heerlijk STOOF-vlees van Bob en Paulette van der Spruijt van hun BBQ – trein.



Het programma:

* verkoop je eigen spullen door een kraam te huren voor euro 25 of euro 50 per dag. Meer info: stuur een mail naar info@hetspoorhuis.nl. Er zijn wat voorwaarden, zoals geen grote meubels of andere grote voorwerpen en geen commerciële verkoop – het moet echt van de rommelzolder of de eigen collectie komen! Voor professionele handelaren in antiquiteiten zijn er ook mogelijkheden.

* Bob en Paulette van der Spruijt bereiden heerlijke STOOFvlees, verder hebben we STOOF peertjes en nog veel meer lekkers. * Historische kaarten-kenners Jaap van de Bovenkamp en Klaas Pater verkopen die dag historisch kaarten, ook van Vinkeveen en omgeving. * Altijd al gedacht dat die oude landkaart, prent, schilderij of kunstvoorwerp een lekker appeltje voor de dorst kan zijn? Laat het taxeren door kenners Jaap van de Bovenkamp en Klaas Pater; aan het einde van de dag worden de mooiste vondsten in de wachtkamer geveild!

Wordt mooi – meer info www.hetspoorhuis.nl/evenementen

