De Hoef, géén vergeten dorp

De Hoef – René Rademaker heeft een sterke band met De Ronde Venen. Hij is betrokken bij verschillende lokale initiatieven en projecten. Dinsdag 7 januari gaf hij bij Club De Springgeiten voor een volle zaal een interessante lezing met als thema ‘De Hoef, een vergeten dorp’. Club De Springgeiten is een vereniging in De Hoef en een van de vele verenigingen die actief zijn in het dorp en draagt bij aan de sociale en culturele activiteiten van de gemeenschap.

Rademaker nam belangstellenden mee in de historie, ruim 1000 jaar geleden, middels een boeiend verhaal, prachtige oude kaarten en foto’s van De Hoef. “Hierdoor werd duidelijk hoe het dorp en eigenlijk de hele Ronde Venen is ontstaan. De plaatsnaam De Hoef is pas op een landkaart van 1647 te vinden als De Houff. Jaren later werd dat Den Hoef en is nu De Hoef”, weet hij met kennis van historie.

Het was een reis door de tijd, hoe men van een moerasgebied uiteindelijk landgrond maakte waar de eerste boeren zich konden gaan vestigen. Het kistje dat bij inwoonster Maria Baas-Janmaat op zolder stond, gaf hem veel informatie over hoe het een gebied werd waar men op meerdere manieren voedsel kon produceren. Om dat allemaal te kunnen doen was weer personeel nodig en die moesten kunnen wonen. Daardoor kwamen automatisch andere middenstanders zich hier vestigen.

Geschiedenis

Maria: “De zeer oude koopaktes en verdere notarispapieren van mijn verre voorouders maakten heel veel duidelijk. Een stuk ontstane geschiedenis van deze omgeving werd hiermee mooi in beeld gebracht, maar René is op zoek naar nog veel meer oude aktes van veel meer families. Als mensen hun familiegeschiedenis met hem willen delen, dan houdt hij zich aanbevolen. De eerste stappen zijn gezet. Echter, het is een enorme klus alle informatie verder in beeld te krijgen. Inmiddels heeft hij contact met twee anderen, die net als hij heel geïnteresseerd zijn in deze historie. Maar er zijn nog meer handen en ogen nodig. Ik en met mij vele anderen kijken uit naar het vervolg van de vergeten familieverhalen en over het ontstaan van ons dorp.”

Informatie? Mail naar chjrademaker@gmail.com.

Geïnteresseerd in de historie van De Hoef en de omgeving? Er is veel te lezen op https://kennis.cultureelerfgoed.nl/index.php/Panorama_Landschap_-_De_Venen.

Ook is het lezen van het boek De Witte Bok, geschreven door Go Verburg, een bron van informatie over ons dorp. Helaas niet meer te koop, maar nog wel via de bibliotheken her en der te vinden. Het boek ‘Jochem, een familiegeschiedenis’ van Alex Verburg is eveneens een aanrader.

René Rademaker gaf een boeiende presentatie over De Hoef. Foto: aangeleverd.