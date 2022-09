De Brug start nieuwe schooljaar met ‘Nieuwjaarsreceptie’

Aalsmeer – Op PCSB De Brug is op donderdag 8 september het nieuwe schooljaar met veel glitter en glamour begonnen. Samen met de Oudervereniging organiseerde het team een ‘Nieuwjaarsreceptie’ voor ouders en kinderen omdat het eindelijk weer tijd was voor een feestje. Bovendien was de wethouder van onderwijs Bart Kabout aanwezig voor de opening van de nieuw ingerichte schoolpleinen van De Brug. Uiteraard deed ook de directeur van De Brug Manon de Jong kort een woordje om de ouders van harte welkom te heten.

Nieuwe schoolpleinen

Het was natuurlijk al even geleden dat er een echt feest was geweest met ouders en kinderen. Door corona was dat al twee jaar niet gebeurd. Bovendien was de school samen met de gemeente en andere partijen ook al een paar jaar bezig met de nieuwe inrichting van de schoolpleinen. Beneden op het schoolplein van de onderbouw staat nu een fantastisch nieuw groot speeltoestel. Het plein is voortaan openbaar toegankelijk, zodat kinderen ook na schooltijd lekker buiten kunnen spelen.

Ook op het plein voor de bovenbouw (op de eerste etage) is opnieuw ingericht met onder meer een echte voetbalkooi. Van deze toestellen wordt iedere pauze en speelkwartier intensief gebruik gemaakt. De leerlingen van de leerlingenraad onthulden het grote speeltoestel en zo werd het vernieuwde schoolplein officieel geopend.

Disco en foto’s

Bij de Nieuwjaarsreceptie kregen de ouders eindelijk weer de mogelijkheid om elkaar en de leerkrachten te ontmoeten. Binnen en buiten was de school feestelijk aangekleed met gouden, zwarte en doorzichtige ballonnen. Binnen was in de speelzaal een discotheek ingericht en een bar om een lekker drankje te halen. Kinderen mochten in de ‘photobooth’ gekke foto’s maken met vriendje of vriendinnetje. Ook menig leerkracht is met de leerlingen gekiekt. Voor de hongerige magen was er een snackkar neergezet waar iedereen een frietje en een snack konden halen. Na twee uur gezelligheid was het feestje voorbij. De lange rij bij het foto’s maken werd afgewerkt, de slingers en rommel opgeruimd. Het was een gezellig feestje, De Brug is het nieuwe schooljaar goed begonnen.

Foto: De leerlingenraad opent het nieuwe speeltoestel op het schoolplein van De Brug.