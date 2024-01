De Bibliotheek en Paulusschool ondertekenen samenwerkingscontract￼

De Ronde Venen – Op de 1e schooldag van het nieuwe jaar hebben Eric de Haan, directeur Bibliotheek AVV, en Susan Smulders, directeur Paulusschool in Abcoude het contract getekend voor ‘de Bibliotheek op school’ (dBos). Met een dBos-contract gaan de school en de Bibliotheek een langdurige samenwerking aan om lezen te stimuleren en meer leesmotivatie te bereiken bij de leerlingen. Want hoe meer kinderen lezen en hoe meer leesmotivaite ze ontwikkelen, hoe beter ze worden in lezen. De Bibliotheek helpt de school om dit te bereiken met een goed leesbeleid, met een inspirerende collectie boeken en met een deskundige leesconsulent. Naast activiteiten in de klas voor de leerlingen, geeft de leesconsulent ook ondersteuning en workshops aan leerkrachten. Bijzonder was dat de ondertekening bijgewoond werd door een delegatie uit Taiwan die geïnteresseerd is in het onderwijssysteem in Nederland. De delegatie onderwijsspecialisten maakt een vijfdaagse toer langs Nederlandse en Belgische scholen en bibliotheken.

Foto: Leesconsulent Maaike doet een ‘boek-dans’ met de kinderen