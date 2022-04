Uithoorn – Na 2 jaar zonder Avond4daagse moeten we het helaas nog 1 jaartje zonder doen. Door de onzekere situatie met de wegen en verbouwingen op eventuele startlocaties is het momenteel heel lastig om leuke, gevarieerde en veilige routes te maken. Daarom is er voor gekozen om ook de avond4daagse, nog 1 jaartje uit te stellen.