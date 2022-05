David Klaassen opnieuw clubkampioen Bloemenlust

Aalsmeer – Na twee verloren corona-jaren kon bij de Aalsmeerse Tafeltennis Club Bloemenlust eindelijk weer een clubkampioenschap gespeeld worden. In 2 poules werd eerst gestreden om een plek in de halve finales. In poule A was er in de tweede ronde al een confrontatie tussen twee finalekandidaten; Dirk Biesheuvel won in vier spannende games van Danny Knol. Vervolgens moest Danny het in de vierde ronde opnemen tegen de nog ongeslagen Hathab Sjajahan. Zeer verrassend had Hathab achtereenvolgens Horst Krassen, Philippe Monnier en Peter Velleman (bijna heel Bloemenlust 3) verslagen, maar ondanks een verloren game was Danny in vier games een maatje te groot. Dirk ging intussen gewoon door met winnen en bond eerst Philippe en vervolgens Horst aan zijn zegekar. In de laatste ronde boekte Danny zijn vierde overwinning door Peter te verslaan en dus moest Hathab van Dirk winnen om zich voor de halve finale te plaatsen. Dirk verslikte zich bijna door een game (ouderwets) met 22-20 te verliezen, maar trok de partij toch naar zich toe met 11-7 in de vierde game. Daardoor ging Danny samen met Dirk door naar de halve finales.

Bij de loting kwamen alle spelers van Bloemenlust 1 (David Klaassen, Bart Spaargaren en Johan Berk) bij elkaar in poule B (‘de poule des doods’), samen met Ed Couwenberg uit het tweede team en de recreatiespelers Stefan Biesheuvel en de Oekraïense Nadja. Ook hier vielen in de eerste ronden al klappen, waarbij Bart het zwaar te verduren had met nederlagen tegen Ed (ronde 1), Johan (ronde 2) en David (ronde 3). Uiteindelijk moest de onderlinge strijd tussen Ed en Johan bepalen wie er met de ongeslagen David mee zou gaan naar de halve finales. De eerste slag was voor Johan (11-9), maar Ed pakte de volgende twee games (11-13 en 7-11). Daarna was weer de beurt aan Johan die met 11-4 een beslissende vijfde game afdwong. Daarin leek hij met een 7-3 voorsprong op weg naar de zege, maar Ed zette een tandje bij en met 13-11 sleepte hij alsnog de halve finale plek in de wacht.

Danny Knol kwam in zijn halve finale verrassend sterk uit de startblokken met een 11-9 setwinst, maar ondanks goed spel van Danny wist David Klaassen de zaken toch overtuigend recht te zetten. Met 11-9 in de vierde game plaatste hij zich voor de finale tegen Dirk Biesheuvel, die in vier games Ed Couwenberg uitschakelde. In de finale had topfavoriet David Klaassen het nog onverwacht lastig tegen de sterk spelende Dirk Biesheuvel. Het behoorlijke verschil in rating was nauwelijks terug te zien in de gelijk opgaande strijd en de spannende rally’s en games. Uiteindelijk was er zelfs een beslissende vijfde game nodig, waarin David Klaassen met 11-7 toch het kampioenschap greep. De verwachte winnaar, maar met onverwacht veel tegenstand, van zowel Danny Knol in de halve finale, als Dirk Biesheuvel in de finale.

Foto: Clubkampioen David Klaassen met rechts Dirk Biesheuvel, tweede bij ATC Bloemenlust.