Darten: Marc Looman valt op bij Poel’s Eye

Kudelstaart – Bij de achtste speelavond van het seizoen van dartclub Poel’s Eye in de Proosdijhal waren 35 deelnemers. Floortje van Zanten bereikte de grote finale. De laatste keer was drie seizoenen geleden, het lukte haar dat seizoen zelfs drie keer. Floortje bleef op zes overwinningen staan, want de aanwezigheid van Marco Cornelisse is voor hem bijna een garantie op succes. Dit seizoen wist hij vier van de vijf avonden in winst om te zetten, een ongekend hoog moyenne. De halve finalisten vielen ook op. Voor Erik Jan Geelkerken was het een opsteker na zijn noodgedwongen afwezigheid. Marc Looman bereikte niet alleen knap de laatste vier, ook had hij met een uitgooi van 116 de hoogste uitgooi van de avond. Mede dankzij de bijbehorende bonuspunten pakte hij zelfs de leiding in de stand van de derde periode. Met nog één speelronde te gaan heeft hij één punt voorsprong op Martin Bax en twee op René Kruit. En passant mocht hij ook nog eens gooien voor de Triple Pot, helaas wist hij de juiste triple echter niet te vinden. De finales van het tweede en derde niveau ging tussen teamgenoten. Stephan Diderich won in het tweede niveau van Danny de Hartog, het was zijn eerste (gewonnen) finale ooit. Ronald Baars won in het derde niveau van Gerard Elderenbosch, het was zijn achttiende gewonnen finale ooit. Roy de Jong was na lange tijd weer eens aanwezig. Veertien seizoenen geleden won hij drie keer een speelavond, nu moest hij even warm draaien in het vierde niveau. Hierin won hij de finale van Robert Cools.

Vrijdag weer darten

Vrijdag 3 februari is de volgende dartavond in de Proosdijhal Kudelstaart. Dankzij het vier niveau systeem kan iedereen zoveel als mogelijk op het eigen niveau darten. De inschrijving sluit om 20.00 uur. Deelname kost 4 euro en de minimum leeftijd is 15 jaar. Op de website www.poelseye.nl is nog meer informatie te vinden.

Foto: Winnaars bij Poel’s Eye, v.l.n.r.: Danny, Floortje, Marco, Stephan en Marc.