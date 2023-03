Dames Lionsclub bakken 1.435 paasbroden

Aalsmeer – Het was vroeg dag afgelopen zaterdag 25 maart voor 23 dames van Lionsclub Aalsmeer Ophelia. Om 8.00 uur scherp meldden zij zich bij bakkerij Vooges aan de Visserstraat. Doel was het bakken van liefst 1.435 paasbroden. Dit aantal broden was door de dames verkocht aan vrienden en bekenden. Omdat zij de broden zelf kwamen bakken in de bakkerij kon de helft van de verkoopprijs geschonken worden aan een drietal organisaties waar de club zich dit jaar voor inzet: Kika onderzoek naar kinderkanker, Stichting SAM Aalsmeer sociale activiteiten medemens en het Tesselschade studiefonds voor Vrouwen.

Het was een hele klus om de 1.435 broden te bakken en er voor te zorgen dat ze net zo lekker en mooi als de broden uit de winkel werden. Gelukkig was er hulp van Jasper Engel en zijn team plus dat enkele meiden van Stichting SAM ook hun vrije zaterdag opofferden om deze mega klus te klaren.

Aan het einde van de dag konden alle broden mooi verpakt en wel worden meegenomen om bijtijds afgeleverd te worden. Lionsclub Aalsmeer Ophelia bedankt alle helpers en Jasper Engel in het bijzonder voor deze zeer geslaagde actie.