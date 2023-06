Dakbrand in rijtjeshuis op de Vogellaan

Uithoorn – Op de Vogellaan in Uithoorn is zaterdagochtend brand uitgebroken in een dak van een rijtjeshuis. Niemand raakte gewond. De brandweer van Uithoorn was snel ter plekke en startte met het blussen van het vuur. Daarbij werd ondersteuning gegeven met een hoogwerker van brandweer Mijdrecht en een ladderwagen van brandweer Amstelveen.

Ondanks het snelle ingrijpen kon de brandweer niet voorkomen dat de woning zwaar beschadigd raakte. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Mogelijk is de brand ontstaan door kortsluiting in zonnepanelen, maar dit wordt nog verder onderzocht. (foto: VLN Nieuws )