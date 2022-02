Uithoorn – Op de Cartografielaan in Uithoorn is de dakbedekking losgewaaid. De brandweer werd gebeld en is ingezet met een hoogwerker. De brandweer heeft met behulp van deze hoogwerker de dakbedekking losgehaald, zodat er geen verdere schade kan ontstaan met de komende stormachtige dagen.

Foto: VLN Nieuws – Vivian Tusveld