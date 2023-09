Dahliaweekend op de Historische Tuin

Aalsmeer – Op de Historische Tuin in Aalsmeer staat in het aankomende weekend van 22, 23 en 24 september weer alles in het teken van de Dahliateelt. Het Dahliaweekend wordt inmiddels een begrip met een aantal vaste activiteiten en ook weer met nieuwe leuke informatieve toevoegingen.

Donderdag 21 september om half vier ’s middags wordt de Dahliacup uitgereikt. ‘Jong talent’, dat zijn alle basisschoolgroepen 7 van Aalsmeer en Kudelstaart, zijn uitgedaagd om het op te nemen tegen ‘oude kennis’, te weten alle zorgcentra in Aalsmeer en Kudelstaart.De bakken met Dahlia’s staan al opgesteld en dat het niet zo makkelijk is om mooie Dahlias te kweken moge duidelijk zijn. Wat is er veel verschil! Naast een paar bakken waar de Dahlia’s het heel moeilijk hebben, zijn er ook een paar hele goeie inzendingen die kans maken op de grote beker. De imker van de Tuin houdt een spreekbeurt over de bijen (zonder powerpoint) en het belang van bloemen. Voor alle kinderen staat een goodybag klaar. Welkom op de Tuin!

Tentoonstelling

Het Dahliaveld staat er op z’n mooi bij en de Dahliaexperts van de Historische Tuin zijn er om u er van alles over te vertellen. De mooiste soorten staan in bloei en als u bepaalde soorten graag in uw eigen tuin wilt hebben, dan kunt dat met uw naam in het boek zetten. Als er knollen beschikbaar komen, wordt u in het voorjaar gebeld of gemaild. In de Clematis-kas staat de tentoonstelling van de inzendingen van de Dahliacup en de winnaar is dan bekend. In de corridor ligt de Dahliapuzzel voor iedereen om te helpen. Gaat het deze keer lukken om hem helemaal af te krijgen? Ook zijn er kleurplaten en ansichtkaarten om in te kleuren. Er zijn ‘Dahliaatjes’ voor bij de koffie zolang de voorraad strekt.

Aan het werk en presentaties

Speciaal voor fotografen, tekenaars, schilders en andere creatievelingen gaat op zaterdagmorgen 23 september de brug om 7.00 uur in de morgen naar beneden. Een prachtig moment om met of zonder model in alle rust in het Dahliaveld aan het werk te gaan. Om 12.00 uur begint vervolgens een Dahlia presentatie in de veilingzaal. Na de boeiende uitleg vertrekt men naar het Dahliaveld voor praktische tips en tricks. In totaal duurt deze activiteit ongeveer een uur en vindt ook op zondag vanaf 12.00 uur plaats. Om 15.00 uur vindt tot slot een publieke veiling plaats van allerlei bloeiende planten en bloemen in de afmijnzaal. Kortom, in het Dahliaweekend is een bezoekje aan de Historische Tuin de moeite waard. Kom kijken en genieten van deze prachtige klassieke bloemen in al hun kleuren en vormen!