Dagtocht OVAK naar Brielle en Rotterdam

Aalsmeer – Een bus vol leden van de Ouderen Vereniging Aalsmeer Kudelstaart (OVAK) heeft vrijdag 18 augustus een interessante dagtocht naar de nieuwe Rotterdamse havens Maasvlakte 2 gemaakt. Na uitleg in expositiecentrum ‘Futureland’ volgde met de comfortabele bus een uitgebreide rondgang langs alle bijzondere hoogtepunten, met uitleg van een locale gids.

De deelnemers verbaasden zich over wat er allemaal tot stand is gekomen in de Rotterdamse haven, die tot één der grootsten van de wereld behoort. Vooral op containergebied is dat het geval en op de laatste uitbreiding Maasvlakte 2 zijn gigantisch installaties gebouwd. De overslag van de containers naar de wal of op andere schepen, wordt geheel automatisch verricht.

Fruitteeltbedrijf

De ochtend van deze dagtocht stond in het teken van de fruitteelt. Via de Beneluxtunnel werd eerst naar Brielle gereden waar een uitgebreid bezoek werd gebracht aan fruitteeltbedrijf ‘Klokshuys’. Daar werd de koffie gebruikt met een stukje kersenvlaai, met fruit uit de eigen boomgaard. Na een toelichting op het bedrijf werd een rondgang gemaakte door de boomgaarden in een treintje van -heel toepasselijk- op wielen gezette grote fruitkisten. Eigenaar Robin Klok, gaf bij iedere soort uitleg en plukte in de pruimenboomgaard voor iedereen een rijpe vrucht van de boom om te laten proeven, hoe dit product hoort te smaken als het precies op tijd wordt geplukt en geconsumeerd.

Meer dagtochten

In de komende tijd staan nog meer dagtochten en uitstapjes bij OVAK op het programma. Deelname is alleen voor leden. De contributie bedraagt voor echtparen/partners 25 euro en 15 euro voor alleenstaanden. Nadere inlichtingen bij de ledenadministrateur via 0297-320774 of de website www.ovakaalsmeer.nl