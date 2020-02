Dagopvang Dementie Bilderdijkhof klaar voor de zomer

Uithoorn – Het Keeztoernooi bij Legmeervogels leverde een mooi bedrag van 5.500 euro op. Bij aanvang van het toernooi overhandigde Frans Lakerveld en Donny Stolwijk namens Team Samen Sterker en de Club van 100 van Legmeervogels een cheque van 3.000 euro aan de ontmoetingsgroep van de Dagopvang Dementie buurtcentrum Bilderdijkhof. Voor het bedrag zijn inmiddels 3 verplaatsbare airco’s besteld zodat de activiteiten straks ook bij warm weer door kunnen gaan op de voor deze groep ouderen vertrouwde locatie. Daarnaast zijn er voor dit bedrag enkele relaxstoelen met kussens aangeschaft.

Het resterende bedrag van 2.500 euro wordt alvast gereserveerd voor het Alpe d’Huzes/KWF-fonds inzake onderzoek naar kanker. Team Samen Sterker is namelijk voornemens om in juni 2021 weer deel te gaan nemen aan de Alph d’Huzes. Dit betekent ook dat het Keeztoernooi van volgend jaar geheel in het teken zal staan van dit evenement en het daaraan verbonden goede doel.