Dagje Poldersporten voor groep 8 de Brug

Aalsmeer – Vrijdag 11 september was het een spannende dag voor de leerlingen van groep 8 van de Brug. Ze gingen met de hele klas Poldersporten in De Kwakel. Dus oude kleren en oude schoenen mee en met z’n allen op de fiets naar De Kwakel. Het zonnetje scheen, dus dat was al een mooie start van de dag.

Doel van deze dag was een stukje teambuilding, grenzen verleggen, maar vooral een leuke dag hebben. En al deze doelen zijn ruim behaald, er is goed samengewerkt, een groot aantal kinderen heeft dingen gedaan die ze vantevoren niet gedurfd had en het was zeker een gezellige dag!

Nadat eigenlijk iedereen wel een nat pak gehaald had en na het douchen weer droge kleren aan had, werd de dag afgesloten met een paar heerlijke broodjes knakworst. Al met al een mooie dag om op terug te kijken.