Dagelijks controles, toename besmettingen

Aalsmeer – Ook de komende weken blijft de politie streng controleren op samenscholing. Dit naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen door het kabinet om het coronavirus in te dammen. Vorige week werd nog gesignaleerd dat met name jongeren in groepjes bijeen kwamen, maar zowel in Aalsmeer als in Uithoorn houden de meeste inwoners zich aan de regels. Er zijn slechts enkele waarschuwingen gegeven, boetes zijn nog niet uitgeschreven. De handhavers maken dagelijks, ook in de avond, rondgangen door de diverse wijken. Het dringende verzoek is nog steeds van kracht: Blijf thuis. En wie er toch op uit moet: Bewaar 1,5 meter afstand. Het is voor nu de enige manier om het coronavirus de kop in te drukken en om levens te redden. Help en steun elkaar waar nodig.

Toename besmettingen

Het aantal besmettingen loopt helaas nog dagelijks op. Waren vorige week in Aalsmeer 9 mensen positief getest op besmetting met het virus, inmiddels is dit aantal gestegen naar 18 (cijfers RIVM van 30 maart). 5 Inwoners liggen in het ziekenhuis. Ook Uithoorn laat een stijging zien, van 4 naar nu 17 besmettingen, waarvan 9 opgenomen in het ziekenhuis.

Fors gestegen is het aantal besmettingen in de grotere, omliggende gemeenten: Amstelveen (van 33 naar 81, waarvan 28 in ziekenhuis), De Ronde Venen (van 8 naar 54, waarvan 11 in ziekenhuis) en Haarlemmermeer (van 23 naar 61, waarvan 31 in ziekenhuis).