Dag van je Leven laat wensen uitkomen

Aalsmeer – Stichting Dag van je Leven organiseert jaarlijks grote evenementen, zoals de Bootjesdag, Onbeperkt Carnaval en het feest tijdens Feestweek Aalsmeer, maar het bestuur probeert ook regelmatig wensen uit te laten komen. De Stichting had verschillende verzoekjes voor spullen binnengekregen van cliënten en begeleiders van Ons Tweede Thuis naar aanleiding van de kerstbomenactie van vorig jaar. December is natuurlijk bij uitstek de maand om cadeautjes uit te delen en dat is dan ook gedaan. Het bestuur is op pad gegaan en heeft op verschillende voorzieningen in Aalsmeer, Amstelveen en Amsterdam mensen met een verstandelijke beperking blij gemaakt.

In totaal zijn er zeventien wensen vervuld door het uitdelen van onder andere houten puzzels, kleurboeken, stiften, bakspulletjes, een knuffel, sterrenprojector, klei, speelgoedmagnetron en een tril- en waterkussen. Het bestuur heeft de cadeautjes uiteraard lokaal gekocht en met eigen ogen kunnen zien dat alles goed terecht is gekomen.

Aquarium

Een speciale wens kwam van de groepsleiding van de 15-jarige Jens Bressers. Hij woont in woonvoorziening Marius Meijboom in Amsterdam en is gek van vissen. Daarom werd er voor hem en zijn medebewoners een mooi aquarium geregeld. Jan Joris van der Zwaard van dierenwinkel Discus J.J. van der Zwaard uit Aalsmeer stelde hiervoor met plezier een aquarium met tropische vissen beschikbaar. Hij ging mee naar Amsterdam om het zelf te overhandigen. Jens geniet er enorm van en het eerste wat hij doet als hij van de dagopvang komt is bij zijn visjes kijken.

Stichting Dag van je Leven is dankbaar dat dit soort wensen vervuld kunnen worden met hulp en bijdragen van sponsors en donateurs. Uiteraard wordt er hard gewerkt aan nog andere wensen uit de wensbomen, zoals gaan schaatsen, paardrijden, een museum bezoeken, bij de politie meekijken en een poppenkastvoorstelling. Ook staat het volgende evenement alweer in de steigers; Onbeperkt Carnaval in Kudelstaart op vrijdagmiddag 9 februari 2024.