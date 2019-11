D66 vindt het tijd voor woningbouw op de Meijert-locatie

Mijdrecht – Vier jaar geleden is de Meijert afgebrand. D66 vindt dit een uitstekende locatie om woningbouw te realiseren . Er is in onze gemeente een enorm tekort aan woningen, hierdoor verlaten jongeren onze gemeente en vinden ouderen lastig een passende gelijkvloerse woning. De locatie aan de Meijert biedt uitstekend plaats voor de bouw van starters- en seniorenwoningen dichtbij voorzieningen, zoals de supermarkt en het park.

Over deze locatie wordt nu al vier jaar gesproken. D66 raadslid Cees van Uden wordt ongeduldig: “Wij begrijpen dat verschillende elementen in het plan vertraging geven; zoals de tennisverenigingen, de bibliotheek en het park de Meijert. Toch zien wij graag voortgang. D66 wil weten wat er nodig is om sneller te zorgen voor meer woningen voor jong en oud.” Daarom vraagt D66 komende commissievergadering wethouder Kroon naar de stand van zaken en agendeert D66 de voortgang van dit project in januari, zodat de raad kan worden geïnformeerd door het college over de voortgang.

Op de foto: D66-raadslid Cees van Uden kijkt naar Meijert-locatie