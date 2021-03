D66 draagt nieuwe wethouder voor na vertrek Kiki Hagen

De Ronde Venen – De goede uitslag van D66 bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer (24 zetels) maakte duidelijk, dat wethouder Kiki Hagen, die op plaats 21 stond, naar Den Haag zou vertrekken. Nu de stemmen definitief geteld zijn, blijkt dat zij, met meer dan dertigduizend stemmen, dit ook op eigen kracht zou hebben bereikt. Kiki is daarmee, na Sigrid Kaag en Rob Jetten de grootste stemmentrekker van D66 gebleken.

Cees van Uden voorgedragen

Voor de nu vacante wethouderspost wordt Cees van Uden, de huidige fractievoorzitter van D66 voorgedragen. De gemeenteraad stemt deze donderdag over deze voordracht. Cees werkt nu nog als adviseur onderwijslogistiek voor de Gooise Scholen Federatie. Daar heeft hij, zeker de laatste tijd, veel uitdagingen in goede banen geleid.

Als wethouder, met de zware portefeuille van Kiki Hagen, komt deze ervaring goed van pas, nu een groot aantal in gang gezette projecten uitgevoerd gaan worden. “Ik heb veel zin in deze nieuwe rol” aldus Cees van Uden, “als mede-architect van deze coalitie ken ik de collega’s goed en ken ik de prioriteiten die voor De Ronde Venen gelden”. Ook in de afgelopen jaren heeft Cees zich intensief met onderwerpen als verduurzaming, afvalbeleid en wonen beziggehouden.

Trots

Kiki Hagen kijkt terug op tien jaar lokale politiek: “Ik ben hier opgegroeid en heb als raadslid, fractievoorzitter en de laatste jaren als wethouder met veel passie bijgedragen aan het welzijn van de inwoners. Het was geweldig om wethouder te zijn in deze prachtige gemeente. Ik ben trots en vereerd dat ik nu de rol van Tweede Kamerlid op me mag nemen. Weggaan is makkelijker nu ik weet dat Cees mij opvolgt: hij is een betrokken en talentvol raadslid namens D66, ik heb er alle vertrouwen in dat hij dit voort zal zetten als wethouder.”.