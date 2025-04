D66 De Ronde Venen: ‘Sluiting De Woudreus verlies voor onze toekomst’

De Ronde Venen – D66 De Ronde Venen is geschokt over het voorgenomen besluit van het college om NME-centrum De Woudreus te sluiten per eind schooljaar 2025-2026. De partij, die onderdeel uitmaakt van de coalitie, kan zich niet vinden in deze bezuinigingsmaatregel en zal tijdens de behandeling van de Kadernota met een voorstel komen om sluiting te voorkomen.

Fractievoorzitter Joanne Freeve noemt de sluiting ‘Een verlies voor onze kinderen, onze natuur en onze toekomst.’ Volgens D66 is De Woudreus van grote waarde voor de educatie over natuur, duurzaamheid en klimaat aan basisschoolleerlingen, en daarmee van enorme waarde voor de gemeenschap. ”Juist in een tijd waarin klimaatverandering en duurzaamheid centraal staan, moeten we investeren in bewustwording en educatie, niet schrappen wat wérkt”, aldus Freeve. “De Woudreus speelt al jaren een sleutelrol in het betrekken van jonge generaties bij natuur en milieu. Die waarde kun je niet uitdrukken in euro’s.”

D66 erkent dat de financiële situatie van de gemeente moeilijk is en dat moeilijke keuzes nodig zijn. “We zijn realistisch: als we De Woudreus willen behouden, moet dat ergens anders van betaald worden. Dat kan betekenen dat er elders bezuinigd moet worden of dat er extra inkomsten nodig zijn. Die discussie gaan we niet uit de weg.”

De partij roept andere fracties in de raad op om samen te zoeken naar een oplossing. Freeve: “Wij gaan graag het gesprek aan met andere partijen. De Woudreus verdient het dat we er alles aan doen om een alternatief te vinden.”

Het voorstel van D66 om sluiting te voorkomen wordt ingebracht bij de behandeling van de Kadernota, die in juli door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Op de foto: D66 fractievoorzitter Joanne Freeve. Foto: aangeleverd.