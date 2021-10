Cursusproject de Ronde Venen zoekt dringend vrijwilligers!

De Ronde Venen – Al sinds 1974 organiseert het cursusproject de Ronde Venen, cursussen, lezingen, wandelingen en workshops. Een team enthousiaste vrijwilligers organiseert al deze interessante en gezellige activiteiten. Per jaar krijgt het Cursusproject rond 1.200 inschrijvingen op het volledige programma, een indicatie dat er veel belangstelling voor de activiteiten bestaat en mensen er plezier aan beleven. Een mooi en gevarieerd programma is alleen te maken met enthousiaste mensen. Daarom zoekt de werkgroep van Cursusproject De Ronde Venen dringend versterking voor het team.

Zonder nieuwe extra vrijwilligers om alle activiteiten te organiseren, is het Cursusproject helaas genoodzaakt de stekker uit deze prachtige organisatie te trekken. Een organisatie waar zoveel mensen in en rondom de omgeving van de Ronde Venen zoveel plezier aan beleven. Dit laten de inschrijvingen op het huidige najaarsprogramma en reacties op de eerste cursussen van afgelopen week alleen al zien.

Wie komt het team versterken en helpt met het voortbestaan van het Cursusproject?!

Als vrijwilliger organiseer en begeleid je een aantal cursussen, je onderhoudt contact met de docent, je treedt op als vertegenwoordiger van het cursusproject en organiseert samen met het team de cursusmarkt, als start van het nieuwe seizoen. Je doet dit binnen een team van enthousiaste collega’s, dat ca. 8x per jaar bijeenkomt. Is dit iets voor jou? Neem dan contact op met Ellen Stange 0297-262432 of 06-13100901 of per e-mail ellenstangehaan@ziggo.nl