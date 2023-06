Cursus Politiek Actief voor inwoners Aalsmeer

Aalsmeer – Geïnteresseerd in de wereld van de politiek en meer weten over wat de gemeente doet en wie wat beslist? Meer betrokken zijn bij de besluitvorming in Aalsmeer? Dan is er goed nieuws. De gemeenteraad van Aalsmeer biedt inwoners een leerzame cursus Politiek Actief. Of u nu een beginner bent met weinig ervaring of al enigekennis bezit, deze cursus is geschikt voor iedereen. Er wordt kennis gemaakt met de taken van de gemeente, het politieke proces, de rol van de gemeenteraad en de invloed die u als inwoner kunt uitoefenen. Ook maken de cursisten kennis met andere geïnteresseerde inwoners, lokale politici en bestuurders.

De cursus bestaat uit drie avondbijeenkomsten op 17 oktober, 1 en 16 november. Na afloop van de cursus ontvangen de deelnemers een certificaat van de burgemeester.

Snel aanmelden om verzekerd te zijn van een plek bij deze interessante cursus is een aanrader en kan door een mail te sturen naar griffie@aalsmeer.nl