Cursus DigiVitaler in bibliotheek Aalsmeer

Aalsmeer – Gezondheidszaken gaan steeds vaker via apps en het internet. Met het lesprogramma DigiVitaler kunnen inwoners op 5, 12 en 19 mei leren zelf hun gezondheidszaken digitaal te regelen. De cursus wordt gegeven in de bibliotheek in de Marktstraat en is alle dagen van 10.00 tot 12.00 uur.

Uw zorg en gezondheid kunt u steeds meer met uw computer, tablet of smartphone controleren en regelen. Dat wordt digitale zorg genoemd. Digitale zorg is handig, omdat het u minder tijd kost en u uw gegevens altijd bij de hand heeft.

Met het lesprogramma DigiVitaler maakt u kennis met digitale zorg en leert u er mee werken. Het lesprogramma bestaat uit verschillende lessen. Elke les behandelt een vorm van digitale zorg. Er zijn bijvoorbeeld lessen over Thuisarts.nl, Apotheek.nl, gezondheidsapps, het patiëntenportaal van de huisarts en over het videoconsult.

Aanmelden is verplicht en kan bij Anton Furnée van de bibliotheek per mail: a.furnee@debibliotheekamstelland.nl of bel 020-5455556. Inschrijven kan tot en met dinsdag 2 mei. De cursus is gratis en om deel te nemen hoeft u geen lid te zijn van de bibliotheek. Kijk voor meer informatie op www.debibliotheekamstelland.nl