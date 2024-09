Cursus Digivitaler in Bibliotheek Aalsmeer

Aalsmeer – Op vrijdag 13 september start in de Bibliotheek Aalsmeer de cursus Digivitaler. Tijdens deze cursus leer je hoe je beter om kunt gaan met onderdelen van zorg die steeds vaker (ook) digitaal zijn. Je ontdekt hoe je eenvoudig en veilig je gezondheidszaken online kunt regelen. Hoe vind je online en via apps handige en betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte? Hoe stel je online vragen, vraag je online herhaalrecepten aan en hoe videobel je met de dokter? Dit alles komt aan bod bij de cursus.

Ook is er aandacht voor het patiëntenportaal van de huisarts of het ziekenhuis. Je leert hoe je hierop inlogt en hoe de eigen medische gegevens bekeken kunnen worden. De cursus wordt gegeven in samenwerking met AmstellandZorg en SeniorWeb. Tijdens een van de bijeenkomsten is er een arts van AmstellandZorg aanwezig om te laten zien hoe digitale zorg in de praktijk werkt.

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar Anton Furnée via a.furnee@debibliotheekamstelland.nl of bel 020-5455556. Deelname is gratis en men hoeft geen lid te zijn van de Bibliotheek Amstelland. De cursus wordt gegeven op de vrijdagen 13, 20 en 27 september van 10.00 tot 12.00 uur in Bibliotheek Aalsmeer aan de Marktstraat 19. Kijk voor meer informatie op www.digivitaler.nl

Foto: aangeleverd