CultuurHuis Mijdrecht presenteert Vive la Chanson￼

De Ronde Venen – Mede door het TV programma Chansons! beleeft het Franse chanson in Nederland een nieuwe jeugd. Zangeres Britta Maria en pianist Maurits Fondse brengen al vele jaren, samen met accordeon-virtuoos Oleg Fateev het chanson naar de theaters met programma’s als Aznavour Mon Amour, Serge Gainsbourg Forever en Chansons van Schoonheid en Troost. Dit keer doen ze ’t Oude Parochiehuis in Mijdrecht aan. Donderdag 23 november kunnen liefhebbers van Franse chansons komen genieten.

In hun nieuwe theaterconcert Vive la Chanson! spelen zangeres Britta Maria, pianist/zanger Maurits Fondse en accordeonist Oleg Fateev ontroerende en opzwepende Franse Chansons van grote Franse zangers als Aznavour, Brel, Gréco, Gainsbourg, Barbara, Yves Montand, Piaf, Zaz, Julien Clerc e.a. Aangevuld met zelf geschreven Franse chansons en een enkele vertaling naar het Nederlands. Met chansons die u meevoeren naar de lichtstad Parijs en die de Franse ziel blootleggen. Liederen vol weemoed, maar ook levensvreugde…. over het leven in al haar facetten, de liefde, de hoop maar ook de pijn en de teleurstelling. Met tussen de chansons door bijzondere verhalen achter de liedjes en anekdotes over de grote Franse chansonniers. Een avond waaraan liefhebbers van het Franse chanson hun hart kunnen ophalen!