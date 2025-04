CSW ongelukkig onderuit in de Waagstad

Wilnis/Oudewater – Het einde van de competitie kwam snel dichterbij en omdat de groep gegadigden voor afdaling naar de derde klasse dicht op elkaar zat, werd het hoog tijd dat de mannen uit Wilnis weer eens punten gingen pakken. Dit moest dan gebeuren in Oudewater tegen de plaatselijke FC. Qua punten stond CSW gelijk met de gastheren, slechts het doelsaldo maakte dat men een plek hoger op de ranglijst innam. Dus er was iets mogelijk. Het werd een duel met een dubieuze rol voor de leidsman, maar ook opnieuw van het geloof niet lijken te hebben. De terugreis werd daardoor aangevangen met een krappe 2-1 nederlaag.

Dadendrang

Trainer Vlug had de basisopstelling gewijzigd, waarschijnlijk gebaseerd op de betere tweede helft van vorige week. En dit had resultaat. CSW liet er geen gras over groeien en zocht de aanval. In de achtste minuut diende het eerste echte gevaar zich aan. Na een fraaie voorzet van Bergkamp was het Compier die de bal op de lat kopte. De terugspringende bal werd door een verdediger over de achterlijn gewerkt. De hoekschop werd genomen door Baas. Emma’s scoorde via een stijlvolle kopbal. De voorsprong was het startschot tot meer dadendrang. De thuisploeg werd teruggedrukt en in een kort tijdsbestek noteerden we een kopbal op de paal van Emma’s en een net niet geslaagde stift van Bergkamp.

Wind in de rug

Na de eerste 20 minuten ontworstelde Oudewater zich aan de druk en keerde het spelbeeld zich. Met de wind in de rug zocht men meer en meer de aanval. Eerst nog met lange ballen die veelal in schoonheid stierven. CSW moest (te) ver terug en je bent op dat moment geneigd te zeggen: dit kan niet goed blijven gaan. En zo was het ook. Dat het gebeurde via een strafschop voor een botsing op de achterlijn in de 16 meter, waarvoor de scheidsrechter net iets te enthousiast floot, was zuur. Aan de penalty mankeerde niets, Gök was kansloos. Waar 1-3 niet vreemd had gestaan op het scorebord, was de stand bij rust helaas toch weer gelijk: 1-1.

In het tweede bedrijf had CSW de wind in de rug en hoopten de opnieuw in grote getale meegereisde supporters dat het hun vlaggenschip zou lukken de FC vast te zetten op eigen helft zoals zij dit met CSW deden voor de rust. Niets was echter minder waar. De thuisploeg bleef verbeten de weg zoeken naar de goal van CSW en was een drietal momenten zeer gevaarlijk. Vanaf de 60e minuut was het CSW dat vaker doorkwam. Het ging via countervoetbal, maar goed, dat is in Duitsland al jaren een beproefd concept dus prima. De speelwijze duurde zo’n tien minuten, maar leidde helaas niet tot een tweede treffer. In de 64e minuut werd De Sa aangetikt op de rand van de 16 en waar dit eerder genoeg was voor een penalty vond de man in het groen het dit keer niets. Bijzonder. Compier kopte een hoekschop van Scholman net over, Gieling probeerde het niet veel later met een volley en een lage voorzet van Mager belandde uit de grabbelende handen van de doelman van Oudewater helaas niet op een CSW been. Kansen waren er dus voldoende.

Het laatste kwartier ging het gelijk op en werd het spel vaak onderbroken voor een overtreding, licht in het voordeel van de thuisploeg. Het was dan ook niet vreemd, dat de late tegengoal viel uit een makkelijk gegeven vrije trap. Het was ook niet merkwaardig dat de lage schuiver van 20 meter onderweg naar de goal geen enkel been raakte en in het zijnet verdween. Dat was het geluk dat de ploeg uit Wilnis dit seizoen al te vaak heeft ontbroken. De 2-1 deed pijn, het was niet nodig. Wat rest is uithuilen, kop omhoog en de mouwen opstropen. Zaterdag naar Elinkwijk en dinsdag 22 april thuis tegen Breukelen. Twee ploegen die onder CSW staan. Als deze twee inhaalduels succesvol worden afgesloten is er nog van alles mogelijk.

Op de foto: CSW ging met 2-1 onderuit bij FC Oudewater. Foto: aangeleverd.