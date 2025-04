CSW komt tekort tegen Montfoort SV ’19: 0-2

Wilnis – CSW uit Wilnis ontving afgelopen zaterdag Montfoort SV ’19, de fusieclub uit Montfoort. De gasten vertoefden voorafgaand aan het duel één plek lager op de ranglijst dan CSW. Opnieuw dus een ontmoeting tussen twee elftallen uit die grote groep onder de twee koplopers. Nadat de pupil van de week zijn doelpunt had gemaakt kon de wedstrijd voor het talrijk aanwezige publiek beginnen. Het werd een wedstrijd met twee gezichten waarin de Wilnisse formatie helaas niet tot scoren kwam. En omdat dit de uitploeg wel tot twee keer toe lukte, betekent het opnieuw verlies voor CSW: 0-2.

Het notitieblok is nog niet uit de zak als er op het middenveld knullig balverlies wordt geleden door een speler van de thuisploeg. Op dat moment staan er (te)veel spelers voor de bal en kunnen vier voetballers van Montfoort op de goal afgaan. Tegen twee verdedigers natuurlijk een luxepositie. De bal gaat als ware het een rugbyaanval van voet tot voet en het is uiteindelijk linker aanvaller Randy Meeuwsen die doelman Gök kansloos laat. 0-1.

Na de vroege tegengoal zijn er kansen voor beide ploegen. Voor CSW noteren we een kans voor Emma’s en een schot van Bergkamp. De bezoekers blijven echter de bovenliggende partij. Zij winnen ‘de tweede bal’, coachen elkaar luid en duidelijk en zetten ondanks de straffe tegenwind CSW vast op eigen helft. In de 24e minuut volgt er een schot op doel van CSW’s 16 meterlijn. De bal zwabbert en kan slechts met twee vuisten worden gekeerd. Helaas valt het speeltuig voor de voeten van Jasper van de Haselk en voor hem is het een koud kunstje de bal in het net te jagen: 0-2.

Tot aan de rust een zelfde spelbeeld. CSW komt wel een aantal keren gevaarlijk door maar tot de aansluitingstreffer komt het niet. De grootste kans is toch weer voor Montfoort. In de 44e minuut is er een strakke voorzet van links, gevolgd door een vrije kans. Gelukkig voor de rood-blauwen wordt de bal over gekopt en blijft men gespaard voor een grotere achterstand.

In de tweede helft start CSW voortvarend. Voetballend richting de eigen kantine doet vaak iets met een ploeg. Het gekozen strijdplan is er één van opportunisme. Er is felheid over de gehele linie, ‘de tweede bal’ wordt gewonnen en men is gretig. Aanjager Justin Both tracht zijn collega’s met coaching de juiste richting in te sturen en over de rechterflank zorgt de ingevallen Erkely de Sa met fraaie dribbels voor het gevaar. Eigenlijk verdient de thuisploeg een treffer en men is er bij meerdere hachelijke situaties in de vijandelijke zestien meter er heel dichtbij. Het mag echter niet zo zijn voor de Boys van de Dijk. Vanaf de 60e minuut wordt het wat vervelend in het veld. De bezoekers rekken opzichtig tijd en de jonge leidsman, die verder wel goed fluit, verzuimt hier adequaat tegen op te treden. Het leidt bij de CSW’ers tot irritatie en men lijkt de focus enigszins te verliezen. Toch spelen de mannen van trainer Vlug een tweede helft die veel beter is dan de eerste waardoor de bezoekers slechts mondjesmaat van eigen helft komen. Het hoeft voor hen ook niet meer, men heeft de bres voor rust al geslagen. En wat CSW ook probeert, het is zonder het gewenste resultaat en opnieuw gaat er een wedstrijd verloren.

Volgens week mag men op bezoek in de Waagstad tegen de plaatselijke FC Oudewater opnieuw proberen drie punten toe te voegen aan het tot nu toe behaalde aantal van 23.

Op de foto: Ondanks de druk die de spelers van CSW (gestreepte shirts) uitoefenen op hun tegenstander, blijft het 0-2. Foto: aangeleverd.