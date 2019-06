Cruyff Court aan Hoofdweg in Mijdrecht opgeknapt

Mijdrecht – De Dick de Groot Cruyff Court aan de Hoofdweg in Mijdrecht ligt er weer prachtig bij. Met een nieuwe kunstgrasmat en nieuwe doelen is het een prima plaats voor jong en oud om een balletje te trappen. Om de heropening te vieren speelden teams van verschillende basisscholen uit de gemeente een 6*6 toernooi onder begeleiding van muziek van een DJ van het Jeugdwerk. Het team van basisschool de Eendracht uit Mijdrecht won het toernooi. De heropening van de opgeknapte Cruyff Court gebeurde in aanwezigheid van naamgever Dick de Groot. 12 jaar geleden nam de voormalige jeugdtrainer van Ajax het initiatief voor de Cruyff Court en sprak daar onder andere over met de voormalige nummer 14, Johan Cruijff. De Cruyff Foundation nam de helft van de kosten van aanleg voor zijn rekening en de andere helft zamelde De Groot in door sponsors te zoeken. Na een aantal jaren van intensief gebruik was de Cruyff Court nu aan een opknapbeurt toe.

Sport en beweging

Om de heropening te vieren werd een serie strafschoppen genomen door onder andere kinderburgemeester Fabriz Kalse en de wethouders Rein Kroon (Sport) en Kiki Hagen (Jeugd). Wethouder Rein Kroon: ,”,Fantastisch om te zien dat veel kinderen hier vandaag voetballen. En niet alleen vandaag, ook op andere momenten. Dat is mooi want de Cruyff Court is een plaats waarmee we jongeren willen stimuleren meer aan sport en beweging te doen. Gezien het intensieve gebruik slagen we daarin.’’

Partijen ondertekenen convenant

Voorafgaand aan de feestelijke heropening ondertekenden de Cruyff Foundation, Jongerenwerk, Tympaan-de Baat, Spel en Sport De Ronde Venen, Team Sportservice provincie Utrecht en de gemeente De Ronde Venen een convenant over ‘Sporten, bewegen en ontmoeten op en rond de Cruyff Court.’ Doel van het convenant is een programma te ontwikkelen dat een bijdrage levert aan de kwaliteit en gebruik van het veld. De ondertekenaars willen dat de Cruyff Court een sport- en speelplein wordt voor iedereen. Daarbij is het creëren van draagvlak in de buurt van groot belang. ,,Bewoners zijn een belangrijke partner om de programmering tot een succes te maken’’, aldus wethouder Kroon. ,,Daarom staat dat ook in het convenant.’’