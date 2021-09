Crowdfundingscampagne voor de aanschaf van een elektrische duofiets

De Ronde Venen – Op 22 september is op de website www.samenvoordebuurt.nl/duofietsabcoude een crowdfundingscampagne “live” gegaan met het doel € 5.000,00 bij elkaar te brengen om de aanschaf van een elektrische duo-fiets te kunnen realiseren. Tympaan-De Baat wordt in deze campagne ondersteund door de Regiobank Abcoude.

Liesbeth Boswijk van Tympaan-De Baat licht toe: “Marjo Dierx, één van de vrijwilligers die op 22 en 23 oktober a.s. de kledingbeurs in de Dorpskerk Abcoude organiseren, benaderde mij. Traditie bij de kledingbeurs is dat de helft van de opbrengst voor een maatschappelijk doel is. Het leek hen leuk om dit geld te besteden aan een elektrische duo-fiets voor Abcoude-Baambrugge. Het voorstel was dat Tympaan-De Baat de fiets dan zou gaan beheren. Ik vond dat een heel goed idee, ik heb al meerdere malen de vraag gekregen of wij zo’n fiets hadden.

Echter, zo’n fiets blijkt een dure aankoop, veel duurder dan de verwachte opbrengst van de kledingbeurs. Daarom zijn we blij dat ook de lokale Regiobank wilde aanhaken bij dit initiatief. Het wordt dus een samenwerking tussen verschillende Abcouder partijen!”

Boswijk vertelt verder: “We hebben een promotiefilmpje opgenomen met een oudere dame uit Abcoude, mevrouw Janny van der Klok. Zij fietste altijd rond in het dorp, maar door een herseninfarct kan ze dat nu niet meer. Zij genoot zichtbaar van dat zij weer kon fietsen. Voor zulke mensen is een duofiets een fantastische uitvinding.”

Inmiddels is de kop eraf, en stromen de donaties binnen. Maar € 5000,00 is veel geld, dus meer donaties zijn zeker nog nodig en van harte welkom!