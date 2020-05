Crowdfunding-actie voor ‘Wall of Flowers’

Aalsmeer – Het coronavirus heeft grote impact op iedereen. Ook op de culturele sector en het Flower Art Museum. Bij de pakken neerzitten is echter geen optie. Om een positieve draai te geven aan deze lastige tijd, is iets bedacht dat een positief en blijvend effect kan hebben voor het Flower Art Museum. Iets dat de medewerkers en vrijwilligers samen met het publiek, en met kunstenaar AlexP, kunnen doen.

Bloemenfoto’s

Het heet de ‘Wall of Flowers’: Een uniek kunstwerk voor de museumtuin, waarvan gedacht wordt dat het veel betrokkenheid en bezoek zal genereren. De ‘Wall of Flowers’ is een twintig meter lang kunstwerk opgebouwd uit duizenden persoonlijke, vrolijke, ontroerende en bijzondere bloemenfoto’s. Te realiseren door AlexP op de muur van het terrein bij de pompkelder tegenover de watertoren aan de Kudelstaartseweg, het bijzondere pand waarin het Flower Art Museum is gevestigd. Van dichtbij zullen duizenden fotootjes te zien zijn, van veraf vormen alle foto’s samen een nieuw kunstwerk met mooie bloemenpatronen.

Voor de Wall of Flowers zijn heel veel foto’s nodig. Iedereen mag foto’s insturen: bloemenliefhebbers, fotografen, kunstenaars, kwekers, etc. Zo wordt gezamenlijk gebouwd aan een uniek kunstproject.

Donaties en tegenprestaties

Om dit mogelijk te maken, is het zelfstandige Flower Art Museum een crowdfunding-actie gestart. Het museum ontvangt geen (vaste) subsidies en draait grotendeels op vrijwilligers. Bijzondere projecten kunnen alleen tot stand komen met extra inkomsten. Vandaar de crowdfunding-actie. Een donatie geven kan al vanaf 10 euro. Voor iedere bijdrage worden mooie tegenprestaties gegeven. Bij een donatie van 10 euro worden bezoekers getrakteerd op een gratis kopje koffie of thee, wie kiest voor 25 euro krijgt er een stuk verse appeltaart van lokale bodem bij.

“Als het lukt is het museum een uniek blijvend kunstwerk rijker waar alle bezoekers van kunnen genieten. Help ons deze droom waar te maken”, aldus het Flower Art Museum in haar oproep. Meer weten, interesse? Kijk op www.flowerartmuseum.nl of op www.voordekunst.nl (project 10470 kunstwerk-wall-of-flowers).