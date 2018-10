Actie voor creatieve dagbesteding jongeren

De Ronde Venen – Zaterdag 6 oktober werd het startsein gegeven van Stichting Dorpsacademie. In het creatieve atelier van Jenneke van Wijngaarden werd er een hele dag gesproken, gedanst, getekend en naar muziek geluisterd. Dit om geld in te zamelen zodat geen enkele jongere in De Ronde Venen nog thuis hoeft te zitten.

Er zijn, ook in De Ronde Venen, tientallen kinderen die (tijdelijk) thuis zitten en niet naar school gaan. Het vinden van passend onderwijs gaat niet altijd even gemakkelijk. Soms vanwege schrijnende verhalen achter van vechtscheidingen, verwaarlozing, misbruik en onveilige gezinssituaties. Maar ook kinderen die om andere reden te lang thuis zitten van school. Stichting Dorpsacademie vangt deze scholieren op en geeft ze de ruimte om rust en zichzelf te vinden door creatief bezig te zijn.

Aanwaaikind

De persoonlijke verhalen van kinderen die in het verleden ‘aanwaaikind’ zijn geweest op de Dorpsacademie en nu als volwassene ongelofelijke doelen hebben bereikt, was inspirerend. Zo was er het verhaal van Sameena van de Mijden, bekend om haar inzet in de strijd tegen mensenhandel en de loverboyproblematiek en nu Nederlands kampioen op de 100 kilometer (!). Een verhaal van hoop, vasthoudendheid en het vinden van geluk. “Sinds ik klein was stelde ik doelen en na die moeilijke jaren bleek hardlopen voor mij een goede uitlaatklep. Nadat ik een marathon gewonnen had, heb ik mijn doelen verder bijgesteld en 100 kilometer gerend. Mijn volgende doel is een hardloopwedstrijd van ruim 200 kilometer te volbrengen binnen 38 uur. Ik heb mijn plekje gevonden.”

Wanhopig

“Er bellen heel regelmatig ouders die wanhopig zijn”, vertelt Jenneke van Wijngaarden. “Hun kind gaat, om welke reden dan ook, niet meer naar school en hangt alleen maar thuis. Wij geven structuur en zorgen dat kinderen hun zelfbewustzijn weer terug vinden.”

“Het is mooi om te zien dat kinderen die hier op hun slechts binnen komen de kans grijpen om toch iets moois van hun leven maken. Vandaag hoorden wij hoe verschillende van deze kinderen nu een mooie toekomst hebben. Daar ben ik trots op”, vult Piotr de Haan aan, voorzitter van de Stichting Dorpsacademie. “Er zijn in de gemeente te weinig plekken waar deze kinderen naar toe kunnen. Het streven is om alle kinderen die het nodig hebben te ondersteunen.”

En alhoewel het jammer was dat wethouder Kiki Hagen van jeugdzaken op het laatste moment moest afzeggen, was het een geslaagde dag. Stichting Dorpsacademie kijkt samen met de gemeente of ze de komende jaren een groot aantal thuiszitters een alternatief kunnen bieden. Ieder kind verdient een toekomst.

Donaties zijn van harte welkom. Vooral in deze opstartfase is er geld nodig voor bijvoorbeeld materialen of inhuur van professionele expertise. Voor meer informatie en het geven van donaties: www.stichtingdorpsacademie.nl.