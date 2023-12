Crash Museum zoekt versterking team

Aalsmeerderbrug – Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ‘40-’45 doet sinds eind tachtiger jaren onderzoek naar neergekomen vliegtuigen. Die kunnen zijn neergestort of hebben een noodlanding moeten maken. In enkele gevallen hebben die onderzoeken geleid tot een daadwerkelijke berging van de resten van die vliegtuigen. Veelal zijn die objecten in het museum tentoongesteld. Daarnaast heeft Crash objecten uit schenkingen en bruikleen in de collectie en nog altijd worden objecten, documenten en foto’s aangeboden.

Het team collectiebeheer zorgt voor het aannemen van objecten, de registratie daarvan, het eventueel schoonmaken en/of conserveren en het vervolgens opslaan in een depot of in overleg met de curator een mooie plaats in de expositie bepalen. Voor dit team zoekt Crash een conservator en conserveerders. Er wordt interesse in de gebeurtenissen tussen 1938 en 1945 gevraagd en enige kennis van wat de functies inhouden. Iedere vrijwilliger die kennis heeft van de historie van de Tweede Wereldoorlog en hier interesse in heeft wordt welkom geheten in het team.

Een bijdrage leveren en zin en tijd om het team (vrijwillig) te versterken? Stuur dan een mailbericht naar Herman van Golberdinge: hermanvang@crash40-45.nl, of kom langs op een woensdag tussen 10.00 en 15.00 uur. Vraag naar Theo van Heesch of Herman van Golberdinge.

Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 is gevestigd in het fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 te Aalsmeerderbrug (bij Rijsenhout) en is op zaterdag en iedere tweede zondag van de maand geopend van 10.30 tot 16.30 uur.