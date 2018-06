Covers van DAB op Plaspop 2018

Aalsmeer – DAB is een coverband uit omgeving Hoofddorp en gaat ook van zich laten horen tijdens Plaspop 2018 op zaterdag 7 juli. DAB staat voor Donderdag Avond Band en verwijst naar de wekelijkse repetitieavond.

De oorsprong van de band gaat al even terug, maar sinds een aantal jaren wordt gespeeld in de huidige samenstelling: Gerrit Krijger op drums, Wouter Weeda op bas, Frank van Rooden en Tom Jacobs op gitaar, Ivo Boesveldt en Bert Otten op tenor- en altsaxofoon en Ingrid Burger en Anton van Duijn nemen de zangpartijen op zich.

DAB speelt voornamelijk covers van de muziek waarmee de bandleden zijn opgegroeid, hits uit de jaren zeventig tot negentig. Van oorsprong ligt de nadruk bij rock maar door de invloed van de blazers zitten er ook steeds meer soul en funky nummers in het repertoire.

DAB is voornemens de bezoekers van Plaspop een leuke en swingende avond te bezorgen en raadt aan vooral met stabiele bootjes te komen, want het is moeilijk om stil te blijven zitten bij de muziek van DAB! Te zien en te horen op de locatie Vissersvreugd. Kijk voor meer informatie op www.plaspopaalsmeer.nl.

De komende weken stelt de organisatie van Plaspop iedere week in de krant een band voor die muziek gaat maken op de Westeinderplassen op zaterdag 7 juli. Volgende week de Aalsmeerse band: Exes.