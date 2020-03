‘Coronahulp’ Participe en Aalsmeer voor Elkaar

Aalsmeer – Participe Amstelland en Aalsmeer voor Elkaar hebben de handen ineen geslagen ten behoeve van ‘coronahulp’ aan inwoners in de gemeente Aalsmeer.

Corona, het virus waar iedereen mee te maken heeft. Helaas raken de nieuwe maatregelen mensen die nu aan huis zijn gekluisterd het hardst. Mensen die ongerust zijn, die behoefte hebben aan boodschappen, die minder contact met anderen hebben en de komende tijd minder bezoek krijgen. Gelukkig bieden op allerlei plaatsen vrijwilligers zich aan. Om boodschappen te doen, te bellen of om op een andere manier in contact te willen komen met anderen. Aalsmeer voor Elkaar en Participe Amstelland werken samen en brengen vraag en aanbod in deze moeilijke tijden samen.

Boodschappenhulp

Boodschappenhulp is nu essentieel voor mensen die de deur niet uit kunnen. En er zijn meer dan voorheen vrijwilligers nodig die onder andere boodschappen willen doen. Heeft u boodschappenhulp nodig of wilt u uw hulp aanbieden? Neem dan contact op via www.aalsmeervoorelkaar.nl/coronahulp. Bellen kan naar 0297-347510 (tussen 9.00 en 12.00 uur) of stuur een mail naar team@aalsmeervoorelkaar.nl

Sociale hulp

Heeft u behoefte aan contact of heeft u zorgen en wilt u daarover praten? Kent u iemand die andere hulp dan boodschappenhulp nodig heeft? Of lijkt het u fijn om te bellen met mensen die graag een praatje willen maken in deze voor sommige mensen eenzame tijd? U kunt dit kenbaar maken via de genoemde website of bel rechtstreeks met Participe Amstelland in Aalsmeer via 0297-326670 (tussen 8.30 en 17.00 uur) of stuur een mail naar team.aalsmeer@participe.nu.

Participe en Aalsmeer voor Elkaar zullen eigen deelnemers, cursisten en bezoekers ook actief benaderen met de vraag of ze hulp kunnen gebruiken of geven. “Zo maken we het samen mogelijk dat we goed voor elkaar kunnen zorgen in deze tijd”, aldus Participe en Aalsmeer voor Elkaar.