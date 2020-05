Corona-nieuws: Aalsmeer nog steeds stabiel

Aalsmeer – Landelijk neemt het aantal corona-patiënten geleidelijk af, in Aalsmeer en Uithoorn zijn de cijfers net als vorige week stabiel. In Aalsmeer is sinds vrijdag 1 mei één corona-besmetting bij gekomen en dit aantal van nu 37 in totaal is tot en met dinsdag 5 mei gelijk gebleven. Al de gehele week is het aantal inwoners, die in het ziekenhuis worden behandeld gelijk, nog steeds 9. Doden door het virus hoeven deze week gelukkig ook niet betreurd te worden. Half april werden 2 doden gemeld en dit aantal is eveneens gelijk gebleven.

In verhouding met omliggende gemeenten heeft Aalsmeer een laag aantal ziekenhuis-opnames per 100.000 inwoners: 28,3 procent tegen 54,3 procent in Uithoorn, waar overigens de cijfers afgelopen week eveneens nagenoeg gelijk gebleven zijn (47 inwoners besmet, 16 in het ziekenhuis opgenomen en 2 overleden) en Amstelveen met 60 procent. In Amstelveen is het aantal besmettingen licht toegenomen (van 292 op 1 mei tot 296 op 5 mei). Er liggen nog steeds 55 Amstelveners in het ziekenhuis. Er zijn inmiddels 35 doden te betreuren. Een week lang waren dit er 33, op 5 mei zijn er 2 corona-doden bijgekomen.

Buiten sporten en naar school

Hopelijk zit de landelijke trend door en krijgt Nederland grip op dit heftige virus. De regels voor kinderen konden door de daling in opnames en besmettingen in ieder geval versoepeld worden, er mogen weer (alleen) buiten trainingen gegeven worden en vanaf aanstaande maandag 11 mei gaan de basisscholen en dagverblijven weer (met aangepaste regels en tijden) open. Voor oudere kinderen en volwassenen blijft het van groot belang om 1,5 meter afstand te houden, regelmatig de handen goed te wassen, zoveel mogelijk alleen naar winkels te gaan en bij verkoudheid binnen te blijven. Uiteraard mag een wandeling maken of een rondje fietsen in de buurt wel, bewegen is tot slot gezond!

Foto: Vanaf maandag 18 mei gaan de basisscholen en kinderdagverblijven weer (met aangepaste regels en tijden) open. Geen lege schoolpleinen meer… Wat zullen de kinderen blij zijn elkaar en hun juffen en meesters weer te zien!