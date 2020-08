Corona in kindertekeningen

Aalsmeer – In maart 2020 dwingt het coronavirus Nederland tot een stilstand. Scholen gaan dicht, het dagelijks leven verandert voor iedereen. Ook de Childrens Art Talentenklas valt stil en moet de deuren sluiten.

Tientallen, kleurrijke tekeningen van kinderen uit Aalsmeer, Amstelveen, China, Japan, Taiwan, India, Polen en Rusland en blijven onaf achter in mappen in het tekenatelier van Platform C in Amstelveen en de Werkschuit in Aalsmeer. Via thuis-tekenopdrachten vraagt de docent aan leerlingen om het dagelijks leven thuis te tekenen. Wat is er zo anders, wat mis je het meest?

Dat is te zien in kleine tekeningen over wonen in de natuur, over dromen en kunnen vliegen naar een veilige wereld. Er worden kleurrijke mondkapjes van bladeren ontworpen en hoge boomhutten gebouwd.

Van gifgroen naar hoopvolle bloem

Op 4 juni werd de school weer geopend, vaste looproutes en op veilige afstand van elkaar ontstaat ‘het nieuwe samen’. De kinderen nemen eigen krijtjes mee en tekenen zelfportretten met angstige ogen boven mondkapjes. Het gifgroene virus in de achtergrond maakt langzaam plaats voor een hoopvolle bloem of regenboog. Het verlangen op te kunnen vliegen blijft een geliefd thema. Grootouders in verre landen worden gemist en op de rug van een vogel kom je ver.

De kindertekeningen zijn een persoonlijk weerslag van ingrijpende maanden uit de hedendaagse geschiedenis. Docent Annefie van Itterzon, bekend als hoedster van de kindertekening, bundelt de tekeningen met foto’s van de leerlingen als een tijdsbeeld in een boek.

Maar nu zijn de tekeningen nog tot en met 27 september te zien in het kinderatelier van het Cobra Museum te Amstelveen.

Foto: Ella (uit Aalsmeer) in het Cobra Museum.