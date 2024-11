Convenant gemeente en NOA over samenwerking

Aalsmeer – Dinsdag 22 oktober ondertekenden voorzitter Wouter de Vries van ondernemersvereniging Nieuw Ondernemend Aalsmeer (NOA) en wethouder Sven Spaargaren van Economische Zaken een gezamenlijk convenant. In het convenant zijn afspraken vastgelegd over de samenwerking tussen de Ondernemersvereniging en de gemeente. De afgelopen jaren zijn er flinke stappen gezet in de professionalisering van deze samenwerking en succesvolle projecten georganiseerd als de Ondernemer van het Jaar verkiezing, CEO-diners en verschillende trajecten in coronatijd. Met dit convenant wordt de samenwerking positief geëvalueerd en wordt nadrukkelijk ook vooruitgekeken. NOA en de gemeente willen elkaar versterken waar dat kan. Dat betekent doorbouwen aan het netwerk en de professionalisering van de ondernemersvereniging. Om daardoor gevraagd en ongevraagd advies te kunnen geven aan de gemeente over onderwerpen die belangrijk zijn voor ondernemers.

Daadkracht en verbinding

Wethouder Sven Spaargaren: “De Aalsmeerse economie heeft meerdere sterke sectoren zoals de sierteelt, scheepsbouw, logistiek en recreatie en toerisme. Dit zijn verschillende sectoren maar die allemaal ook gemeenschappelijke doelen en belangen hebben. Daarom is het belangrijk dat er een ondernemersvereniging is die deze sectoren samenbrengt en vertegenwoordigd. NOA heeft in de afgelopen jaren laten zien deze verbindende rol te kunnen vervullen en we spreken met dit convenant het vertrouwen naar elkaar uit om deze rol gezamenlijk te blijven voortzetten. Het economische beleid van de gemeente gaat uit van de drie kenmerkende aspecten van het Aalsmeerse en Kudelstaartse bedrijfsleven: daadkracht, verbinding en veerkracht. Die woorden geef ik onze samenwerking met NOA ook nu graag mee.”

Samenwerken

Ook Wouter de Vries reageerde positief op de ondertekening. Hij riep op om vooral samen te werken, niet alleen binnen de sectoren maar ook tussen alle ondernemingen in Aalsmeer en Kudelstaart met de gemeente en met NOA. Ook gaf hij aan dat het belangrijk is zo transparant mogelijk naar elkaar te zijn: “Alleen dan kunnen we elkaar versterken.” Meer informatie over Nieuw Ondernemend Aalsmeer (NOA) is te vinden op: www.nieuwondernemendaalsmeer.nl

Foto: Van links naar rechts: Erik Verbeek (NOA), wethouder Sven Spaargaren, Wouter de Vries (voorzitter NOA), Kirsten Verhoef (NOA) en Erik Kreike accountmanager bedrijven gemeente Aalsmeer. Foto: Gemeente