Controles door politie op land en water

Aalsmeer – De politie krijgt regelmatig meldingen van inwoners die jongeren op speelveldjes en speelplekken zien die erg dicht in elkaars buurt staan of zitten. De handhavers zijn dagelijks in de diverse wijken om jongeren te attenderen op het feit dat ook zij zich dienen te houden aan de coronamaatregelen, waaronder de 1,5 meter afstand.

Tijdens de zomerse dagen zijn ook controles gehouden op de Westeinderplassen. Er is gekeken naar boten waarin meer dan drie personen dicht op elkaar zaten. Ook in boten geldt de afstandsmaatregel, uitgezonderd gezinnen natuurlijk. Er zijn enkele waarschuwingen aan jongeren gegeven. Overigens zijn op last van de Veiligheidsregio toilet- en douche-voorzieningen op alle jachthavens gesloten.

Tevens is een aantal keren het recreatie-eiland bezocht. Hier werden de regels goed nageleefd. Het was niet overdreven druk en de diverse zonaanbidders zaten op ruime afstand van elkaar. Toch wel even heerlijk om weg te zijn uit de dagelijkse corona-angst en met je kinderen even buiten genieten van zon, strand en de Westeinderplassen.

Rustig Paasweekend

De politie en de gemeente kijken tevreden terug op het Paasweekend. Het merendeel van de inwoners heeft zich gehouden aan de maatregelen. Het was over het algemeen rustig in de straten. Volhouden is wel de boodschap. Samen sterk tegen corona!