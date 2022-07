Controle politie: Veel (te) snelle bromfietsen

Aalsmeer – Het is de politie opgevallen dat er steeds meer bromfietsen erg hard rijden op de wegen en fietspaden in Aalsmeer en Uithoorn. Daarom is op vrijdag 8 juli op drie verschillende plekken een bromfietscontrole gehouden. Er is voornamelijk gekeken naar de constructiesnelheid.

Bij het Poldermeesterplein was het meteen raak. De eerste zeven willekeurig binnen gebrachte bromfietsen en scooters bleken allemaal dermate hard te kunnen rijden dat zij een WOK-melding (Wachten Op Keuren) hebben gekregen. De brommers en scooters mogen nu niet meer rijden totdat ze officieel goedgekeurd zijn.

Nadat de social media groepen hun werk hadden gedaan, troffen de agenten steeds minder bromfietsen aan en als ze er waren, was de snelheid in orde. Toch is de controle doorgezet bij het Gezondheidscentrum in Uithoorn, gevolgd door een controle op het Raadhuisplein.

Al met al hebben meer dan twintig bromfietsen een WOK-status gekregen, heeft de politie twee personen betrapt op rijden zonde rijbewijs en zijn er meerdere bekeuringen uitgeschreven voor andere feiten.

De politie is nu voornemens vaker korte dynamische controles te gaan houden in Aalsmeer en Uithoorn.