Contactdag Zonnebloem De Kwakel een groot succes.

Afgelopen donderdag was de jaarlijkse contactdag van de Zonnebloemafdeling afdeling De Kwakel en Vrouwenakker. Mede door een bijdrage van het Kwakelse veiling-comité waren ze in staat om dit jaarlijkse festijn terug te laten keren. Buiten was het guur en koud, maar binnen in het dorpshuis was daar gelukkig niets van te merken.

Bijna alle gasten waren op de uitnodiging in gegaan, zodat ze met 80 gasten en zo`n 15 vrijwilligers een lekkere volle bak hadden. Door de prima samenwerking met Ria en Joke van het dorpshuis konden de vrijwilligers iedereen van allemaal lekkernijen voorzien. Koffie met wat erbij, een borreltje met hapje, een heerlijke lunch met fruit toe en nogmaals koffie en daarna een borreltje volgden elkaar in een relaxt tempo op.

Bingo

Tussendoor was er een bingo met voor iedereen een leuk prijsje, er was een leuk optreden van de Dekselse Meiden en waar het allemaal om draait met de Contactdag dat er werd contact wordt gelegd tussen gasten onderling en tussen gasten en vrijwilligers. Er werden twee vrijwilligers in het Zonne(bloemen)tje gezet vanwege respectievelijk 20 en 10 jaar trouwe dienst aan onze afdeling en toen kwam om een uur of half 4 een einde aan deze geslaagde dag. Het is zeker voor herhaling vatbaar, dus dat gaan ze volgend jaar weer doen! Dank aan alle mensen die deze dag mogelijk hebben gemaakt, van chauffeurs tot bediening, van mensen die de uitnodigingen rondbrengen tot de `een goed lopend` schema-maker, als er één schakeltje ontbreekt wordt het niet zo`n succes.