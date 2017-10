Concert The Choir Company bij LEG

Aalsmeerderbrug – Voor het zesde achtereenvolgende jaar trekt The Choir Company het land door en opnieuw staan er tien concerten op verschillende locaties op de planning. Uniek is dat er naast de solisten in elke concertplaats een projectkoor klaarstaat van zangers en zangeressen uit alle delen van het land die zorgen voor een bruisende en enthousiaste vertolking.

Ook dit jaar is gekozen voor een slotconcert waaraan alle projectkoorleden meewerken, zodat er een projectkoor ontstaat van meer dan 200 mensen. Dit concert zal plaatsvinden in de Basiliek in Veenendaal op zaterdagavond 2 december. Het concert wordt ook dit jaar begeleid door een professioneel team van musici met onder andere Peter van Essen op viool. Het programma is zeker de moeite waard. Zo zal er een selectie zijn van de mooiste Tom Parker arrangementen waarbij ‘Stay with me ‘till the Morning’, ‘Love Will Find a Way’ en ‘You Know Him Well’ niet zullen ontbreken.

In de regio Aalsmeer geeft The Choir Company een concert op zondag 12 november in de Levend Evangelie Gemeente (LEG) aan de Kruisweg 55 in Aalsmeerderbrug. De aanvang is 19.30 uur. Kaarten kosten 20 euro en zijn verkrijgbaar via de website www.events4christ.nl en te koop bij de Bruna boekhandel in de Zijdstraat 45. Informatie en telefonisch reserveren via 0172-471483

The Choir Company nodigt belangstellenden van harte uit om het aansprekende verhaal over het leven van Jezus Christus, de Messias, Zijn verschijning op aarde, Zijn lijden, sterven en opstanding te komen beluisteren. In elke concertplaats staat een Choir Company projectkoor klaar. Ook enthousiaste zangers en zangeressen uit Aalsmeer verlenen hun medewerking aan het concert in Aalsmeerderbrug. Samen met de solisten zullen zij bekende liederen als ‘Every Valley’, ‘Unto Us A Child is Born’ en het majestueuze ‘Hallelujah’ laten klinken.