Concert ‘Frauen, Liebe und Leben’

Uithoorn – Op zondagmiddag 13 oktober zal er om 14.30 uur in De Schutse te Uithoorn een fascinerend liederenrecital gehouden worden. Drie vrouwen voeren met zangstem (Francine Vis), op saxofoon (Eva van Grinsven) en op piano (Helena Basilova) bekende en onbekende liederen uit waarin vrouwen centraal staat. Deze combinatie is zeer uniek te noemen. De titel van dit bijzondere programma luidt: ‘Frauen, Liebe und Leben’.

Van moeder tot femme-fatale

Helena, Eva en Francine hebben elkaar indertijd ontmoet aan het Conservatorium van Amsterdam en kennen elkaar zodoende alweer bijna hun halve leven. Het programma dat deze drie gedreven, gepassioneerde vrouwen samenstelden gaat over het leven en de liefde met de vrouw in de hoofdrol: van liefhebbende moeder tot trouwe echtgenote, inspirerende muze, verleidelijke minnares en femme-fatale.

Eva van Grinsven, saxofoon.

Bekend en onbekend

Na de zeer succesvolle seizoensopening van de Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn (SCAU) met Gerard Alderliefste en Cor Bakker, nu een tweede programma waarin wederom veel gezongen zal worden. Naast twee bekende, intieme liederen van Johannes Brahms en de liederencyclus ‘Frauenliebe und – leben’ van Robert Schumann klinken er ook onbekendere liederen van Joaquin Nin (Het lied van de wachter), Frank Bridge en Paul Graener. Als uitsmijter horen we drie overbekende aria’s uit de opera ‘Carmen’ van Georges Bizet: Seguidilla (‘Près des remparts de Séville’), Habanera (‘L‘amour est un oiseau rebelle’) en Chanson Bohème (‘Les tringles des sistres tintaient’), waarin we meegesleept worden door hartstochtelijke liefde. Blijf daar maar eens onbewogen bij…

Helena Basilova, piano. Foto: Isabel Hayn.

‘Meet and greet’ met Helena, Eva en Francine

Helena Basilova is al voor de derde keer in korte tijd te gast bij de SCAU: eerst met violiste Tosca Opdam, vorig seizoen met haar moeder (piano-vierhandig) en nu dus met twee muzikale vriendinnen. Zij is een oud-leerling van het Alkwin College en is opgegroeid in Wilnis. Ze vindt het heerlijk om terug te keren naar haar ‘roots’. Ter gelegenheid hiervan stelt de SCAU gratis vijftig kaarten beschikbaar voor leerlingen van het Alkwin College. Na afloop van het concert zal er een ‘meet and greet’ zijn met de artiesten. Saxofoniste Eva van Grinsven kunt u o.a. kennen als panellid van Diskotabel en als lid van het Berlage Saxophone Quartet. Mezzosopraan Francine Vis is niet zo bekend in Nederland, maar des te meer in Denemarken, waar zij ‘wereldberoemd’ is: zij zingt bij de Koninklijke Deense Opera.

Informatie en kaartverkoop

Tijdens het concert zullen de liedteksten beschikbaar zijn op een inlegvel bij het programmaboekje, bovendien zullen de musici zelf het programma toelichten. Alle informatie over de uitvoerenden en over het programma is te vinden op de website van de SCAU: www.scau.nl

Daar zijn ook online losse kaarten en abonnementen te bestellen. Ongeveer een week voor de voorstelling begint de verkoop van losse kaarten à € 15 bij de boekhandels The Read Shop Express (Zijdelwaardplein) en Bruna (Amstelplein). Jongeren tot en met 16 jaar betalen slechts € 7,50. De deuren van de zaal gaan op zondag 13 oktober a.s. om 14.00 uur open, voor vrouwen én mannen…

Foto: Francine Vis, zang.