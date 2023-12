Competitieteam Kwinkslag bijna kampioen! 

Vinkeveen – Eindelijk gaat het Badmintonvereniging Kwinkslag lukken om kampioen te worden dit jaar! Het team is niet meer, in puntentotaal, in te halen maar moet nog wel reglementair de laatste wedstrijd spelen over een aantal weken. Afgelopen donderdag werd, in eigen huis, de voorlaatste competitiewedstrijd gespeeld tegen Luck Raeck uit Montfoort, maar makkelijk ging de wedstrijd niet. De nestor “Ton”, welke al weken licht geblesseerd is, speelde niet zijn beste wedstrijd maar samen met zijn maatje Marcel ging het uiteindelijk toch goed. De dames, Jolanda en Mirjam, hadden wat minder last van de hoge verwachting dit jaar, om te gaan voor het kampioenschap 2023, en wonnen hun wedstrijd overtuigend!