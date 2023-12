Competitie reuzespannend bij Sjoelclub Aalsmeer

Aalsmeer – Op de laatste dag van november was er wederom een competitieavond bij Sjoelclub Aalsmeer. De sjoelers werden verwelkomd en getrakteerd door Sjoelpiet. Tot ieders verbazing had deze Piet een prima gooi over zich en deed de hele avond mee aan de competitie. Ook deze avond verbeterden een aantal sjoelers hun persoonlijk record over tien bakken. Kees Kuypers van 1436 naar maar liefst 1462. Aäron Wrighting van 1358 naar 1392. Twee dames deden dat ook deze avond: Mirjam van den Berg van 1337 naar 1365 (record was uit 2019) en Mahjan Yari van 1258 naar 1264 (dit seizoen).

Ook het twintig bakken record ging eraan voor Kees (nu 2916), Aäron (2749) en Mirjam (2645). Tim van Tiem scherpte ook zijn 20 bakken aan tot 2935. Kees Kuypers won de Hoofdklasse met 30 punten. Sjaak Siebeling deed het in de A-Klasse bijzonder goed en won deze met 30 punten. De B-Klasse was een prooi voor Maria Baggen met 30 punten.

In de tussenstand is het in elke klasse reuzespannend. Zowel in de Hoofdklasse als in de A-Klasse staan de nummers 1 tot en met 7 tussen de 99 en 103 punten. In de B-Klasse staan de nummers 1 tot en met 6 allemaal op 105 punten! Karin Dijkstra liep iets uit in het kampioenschap beste dame van het seizoen. Bij de heren zijn de nummers 1 tot en met 3 dichter bij elkaar gekomen. Wim Voorbij staat eerste, gevolgd door Patrick Haring en Tim van Tiem. De laatste competitieavond van dit jaar is op donderdag 14 december om 20.00 uur in Dorpshuis ’t Podium in Kudelstaart. Kijk voor meer informatie en uitslagen op: www.sjoelclub-aalsmeer.nl.