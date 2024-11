Commissie Luchtvaartzaken: Laat uw mening horen!

Aalsmeer – Op dinsdagavond 26 november vergadert de commissie Luchtvaartzaken van de gemeenteraad. De bijeenkomst begint om 20.00 uur in de raadzaal van het Raadhuis en is bedoeld om in gesprek te gaan met inwoners, bedrijven en organisaties over de invloed van Schiphol op de leefomgeving.

Presentatie

Aalsmeer heeft een bijzondere relatie met Schiphol, zowel in positief als in negatief opzicht. Omdat luchtvaartgerelateerde zaken belangrijk zijn voor de gemeente, heeft Aalsmeer een speciale commissie die zich hiermee bezighoudt. De commissie richt zich onder andere op het verbeteren van de gezondheid in de regio en het verminderen van overlast door Schiphol. Tijdens de vergadering wordt er onder andere een presentatie gegeven over geluid- en vliegtuigmetingen en is er een update over het gezondheidsonderzoek waarvoor een offerte is aangevraagd.

Laat uw stem horen

De commissie nodigt iedereen uit om hun mening te delen over de impact van Schiphol op hun leefomgeving. Uw inbreng is van groot belang voor het beleid dat Aalsmeer riching Schiphol wil voeren. Sprekers krijgen maximaal 5 minuten de tijd om hun standpunt toe te lichten. Als er veel insprekers zijn, kan er een extra bijeenkomst worden georganiseerd. Inwoners die willen inspreken kunnen dit tot uiterlijk 12.00 uur op dinsdag 26 november melden via griffie@aalsmeer.nl. De vergadering bijwonen kan vanaf de publieke tribune in de raadzaal en live of later volgen via de website van de gemeente Aalsmeer. Kijk voor meer informatie, de volledige agenda en bijbehorende documenten op www.aalsmeer.nl