College wil eerlijker en eenvoudiger afvalbeleid

De Ronde Venen – Het college wil het afvalbeleid aanpassen om het eenvoudiger en eerlijker te maken voor inwoners. Doel van de wijzigingen is het scheiden van afval te stimuleren, het ophalen te vereenvoudigen en de kosten eerlijker te verdelen. Belangrijkste voorgestelde wijziging is het niet invoeren van gedifferentieerde tarieven (Diftar). Dit betekent dat inwoners niet gaan betalen per leging of kilo. De wijzigingen staan in een voorstel dat naar de gemeenteraad is gestuurd en waarschijnlijk op 6 oktober wordt behandeld.

Afval scheiden gaat steeds beter

Qua afval scheiden zijn we op de goede weg, zegt Van der Greft. ”Als gemeente willen we een eenvoudig en eerlijk afvalbeleid dat werkt voor onze inwoners. Goed scheiden is daarbij van groot belang en inwoners kunnen dit zelf het best. Op het moment dat de mens ingehaald wordt door de techniek en nascheiding gunstiger wordt, onderzoeken we een overstap. We volgen dit als gemeente actief.’’

Grote of kleine container

In 2020 besloot de gemeenteraad een systeem in te voeren waarbij inwoners per kilo restafval zou gaan betalen, het zogenaamde Diftar. Het college wil daar, zoals in het coalitieakkoord ‘In het hart’ is afgesproken, van af zien. Daarvoor in de plaats krijgen de inwoners een keuze uit een grote (240 liter) of kleine (140 liter) container voor restafval. Voor het gebruik van een kleine container hoeft minder betaald te worden dan voor een grote container. De afvalstoffenheffing wordt dan niet meer geheven op basis van een één- of meerpersoonshuishouden, maar op basis van of men een grote of kleine afvalbak heeft. Dit is wat het college betreft eerlijker. Op deze manier worden inwoners beloond als ze afval goed scheiden en zo min mogelijk restafval aanbieden.

Als de gemeenteraad instemt met het voorstel krijgen inwoners tot volgend voorjaar de tijd om te besluiten of zij een grote of kleine container voor restafval willen gebruiken. In 2024 zou de afvalstoffenheffing dan op de nieuwe wijze geheven kunnen worden.