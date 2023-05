College B&W op bezoek in oorlogsmuseum

Uithoorn – Burgemeester Pieter Heiliegers en wethouders Jan Hazen, José de Robles en Ferry Hoekstra hebben een werkbezoek gebracht aan het ‘oorlogsmuseum’ van Gerrit Burggraaf aan de Boterdijk in Uithoorn.

Vol enthousiasme vertelt Gerrit Burggraaf over zijn uit de hand gelopen hobby. De loods naast de woning staat vol met legervoertuigen, generatoren, vitrines met oorlogsdocumenten en ander materiaal uit de Tweede Wereldoorlog. “Het is zoveel dat zelfs deze grote loods inmiddels bijna te klein is geworden”, lacht Ineke, de vrouw van Gerrit. Op de vraag van het college waar de enorme interesse in de Tweede Wereldoorlog vandaan komt, antwoordt Gerrit: “Mijn opa en vader zaten in het verzet. Ik hoorde hun verhalen en heb nog veel spullen van hen. Zo is het allemaal begonnen.”

Verder vertelt Gerrit dat er vlakbij zijn huis in Uithoorn tijdens de oorlog een luchtgevecht is geweest. “Er zijn drie bommen gevallen. Mijn oma en opa lagen op bed en de scherven kwamen aan de ene kant van het huis naar binnen en zijn met het kapok uit hun matras aan de andere kant weer naar buiten gevlogen. Ze hebben veel geluk gehad.”

Gerrit en zijn vrouw ontvangen geregeld verschillende basisschoolklassen. “Mooi dat zij het museum voor hen openstellen. Het is natuurlijk zeer indrukwekkend al die grote oorlogsvoertuigen. En de Tweede Wereldoorlog spreekt dan vanzelf meer tot de verbeelding”, zegt de burgemeester.

Gerrit neemt ook als lid van de vereniging ‘Keep them Rolling’, met zijn perfect onderhouden voertuigen veelvuldig deel aan historische tochten en manifestaties. Daarnaast is hij een vaste gast bij de gemeentelijke Veteranendag en 5 mei viering, waarbij zijn historische voertuigen altijd veel bekijks trekken.