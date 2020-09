College B&W bezoekt bedrijventerrein

Aalsmeer – Afgelopen week bezocht het college van burgemeester en wethouders op de fiets het bedrijventerrein Hornmeer. Een locatie met veel lokale ondernemingen, direct gelegen naast het veilingterrein. Het college bezoekt geregeld bedrijven en organisaties in Aalsmeer. In coronatijd even zo belangrijk, maar met in achtneming van de regels.

Voor alle collegeleden spelen er zaken op het bedrijventerrein Hornmeer. Veiligheid voor burgemeester Gido Oude Kotte, bestemmingsplan voor wethouder Bart Kabout, duurzaamheid voor wethouder Wilma Alink en economie en bedrijven voor wethouder Robert van Rijn. Kortom, een goed moment om gezamenlijk op pad te gaan.

Datacenter

Als eerste stond een bezoek aan NorthC op het programma. In een steeds digitaler wordende wereld spelen datacenters een grote rol. Bij het bedrijf NorthC werd het college ontvangen door de heer Vollmuller. NorthC is marktleider in regionale datacenters en aanbieder van datavloer oppervlakte- en connectiviteitsdiensten. Ze heeft vestigingen in de metropoolregio Amsterdam waaronder Aalsmeer, maar ook in Rotterdam, Delft, Almere, Utrecht, Groningen en Eindhoven.

Duurzaamheid

Met 4600 vierkante meter datavloer oppervlakte in Aalsmeer wordt er veel (groene) energie verbruikt door het datacenter, maar ook veel warmte geproduceerd. Sinds 2019 wordt voor een zo duurzaam mogelijk gebruik van energie deze restwarmte uitgewisseld met de omgeving. Zo wordt onder andere zwembad de Waterlelie hiermee verwarmt, maar bijvoorbeeld ook het gebouw van basisschool Triade. De gemeente Aalsmeer heeft gefaciliteerd bij de samenwerking tussen partijen om tot deze duurzame oplossing te komen.

Strategie Werklocaties

In december 2019 is de nieuwe agenda Economische Zaken en Recreatie en Toerisme vastgesteld. Eén van de acties uit dit programma is het versterken van lokaal en regionaal vestigingsklimaat voor bedrijven. Werklocaties en bedrijventerreinen zijn hierbij belangrijk. De gemeente is op dit moment bezig met de uitwerking van een strategie hiervoor. Tijdens het bezoek aan het bedrijventerrein Hornmeer heeft het college hier extra aandacht aan geschonken.