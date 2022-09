College bedankt vrijwilligers evenementen

Aalsmeer – Van Vuur en Licht op het Water tot en met de laatste avond in de feesttent is de Feestweek geweldig verlopen. Dit is mede te danken aan de inzet van vele vrijwilligers en de bijdragen van sponsoren van de Feestweek. Burgemeester Gido Oude Kotte is zeer te spreken over het verloop van de editie van dit jaar. “Bij elke activiteit waar ik was, zag ik de betrokkenheid van de mensen die deze week organiseren en ondersteunen”, zegt de burgemeester. “Telkens weer merk ik daarbij hoe saamhorig onze gemeenschap is.”

Drie burgemeesters

Bij de Pramenrace waren dit jaar zelfs drie burgemeesters aanwezig. Naast Oude Kotte namen de burgemeester van Nieuwkoop Robbert-Jan van Duijn en de burgemeester van Haarlemmermeer Marianne Schuurmans plaats in de juryboot. Met Haarlemmermeer is recent een convenant gesloten waardoor handhavers uit Aalsmeer ook op de Ringvaart hun werk kunnen doen. “De pramenrace was een mooie aanleiding om eens samen over die Ringvaart te varen en de handhavers daar aan het werk te zien”, zegt Oude Kotte daarover. “En de burgemeester van Nieuwkoop behoeft in Aalsmeer geen nadere introductie, hij weet als frequent (oud) deelnemer alles van de briljantste race van Nederland.”

Dank aan iedereen

De Feestweek Aalsmeer is vlekkeloos verlopen. “Dat heeft alles te maken met de perfecte organisatie, de professionaliteit van de medewerkers en de goede sfeer die de bezoekers en deelnemers meenamen”, zegt de burgemeester.

“Namens het college bedank ik iedereen die hier op wat voor manier dan ook een bijdrage aan heeft geleverd. Op deze manier volgend jaar graag weer!”

Foto: Burgemeester Gido Oude Kotte met dochter Sofia en moeder Elly in de feesttent (bij de seniorenmiddag).