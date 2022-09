Clubkampioenschappen Strokeplay Golfclub Veldzijde 2

Regio – Eind augustus zijn de clubkampioenschappen Strokeplay op zowel de 18-holes baan als op de par-3 baan op Golfpark Wilnis gespeeld. Strokeplay is feitelijk de oervorm van golf. Alle slagen die een speler nodig heeft om een ronde golf te spelen, tellen voor de score. Oók de strafslagen. Wie aan het eind van de ronden het minste aantal slagen heeft, is de winnaar.

Dit jaar waren de clubkampioenschappen Strokeplay op de 18-holes baan verdeeld in meerdere categorieën. Categorie 1, de lagere handicappers, speelden hun wedstrijden zonder handicapverrekening. Phil Rich uit Vinkeveen en Remco Warlicht uit Kamerik zijn de clubkampioenen Strokeplay van 2022 geworden.

Stablefort

De deelnemers aan de wedstrijden uit categorie 2 speelden 3 Stablefordwedstrijden. Bij een Stablefordwedstrijd is het aantal slagen dat je over een hole mag doen afhankelijk van de handicap van de speler. Bij de dames is Petra Moen uit Uithoorn in deze categorie eerste geworden. Aad van Rossum uit Kamerik won de eerste prijs bij de heren.

Daarnaast streden ook de dinsdagdames en de Heren Senioren om het kampioenschap. Zij speelden ieder 2 Stablefordwedstrijden met handicapverrekening. Thea Moen uit Aalsmeer scoorde het beste resultaat en mag zich clubkampioen in haar categorie noemen. Bij de heren streek Tom Kunst uit Vinkeveen met de eer.

Par 3

Ook op de par-3 baan werden de krachten gemeten voor de clubkampioenschappen Strokeplay. De deelnemers speelden op zondag 28 augustus ieder twee wedstrijden. Nel Lindeman uit Mijdrecht won met 1 punt voorsprong op de nummer 2 en is clubkampioen Strokeplay 2022 par-3 bij de dames geworden. Ook bij de heren was het verschil tussen de nummer 1 en 2 slechts 1 punt; Carl Flesch uit Uithoorn mag zich clubkampioen Strokeplay 2022 par-3 van de heren noemen.

Na afloop was het een gezellige drukte op het terras. Alle prijswinnaars werden gehuldigd door voorzitter Vincent Klarenbeek en keerden huiswaarts met een mooi boeket en met de zwaar bevochten en verdiende trofeeën.

De namen van de clubkampioenen zullen op de houten schilden in het clubhuis worden bijgeschreven, voor de eeuwige roem.